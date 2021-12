Aulão fica esvaziado no Serravale

Das 450 vagas disponibilizadas para o Aulão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste sábado, 4, no Colégio Estadual Rafael Serra Vale (Pituba), apenas 21 alunos compareceram para assistir às aulas interdisciplinares de química e história.

Com um total de 2.150 vagas para o aulão, na capital, outras quatro escolas integraram, a iniciativa da Secretaria Estadual de Educação (SEC) para reforçar o conteúdo dos estudantes afetados pelos 115 dias da greve dos professores.

Onze cidades do interior do Estado também participaram do programa da SEC, com 5.870 vagas para o aulão presencial. Para outros 32 municípios, as aulas foram transmitidas por meio de uma videoconferência, realizada no Instituto Anísio Teixeira.

Protesto Por volta das 14h, horário previsto para início do aulão, um grupo da Associação de Pais e Mães de Alunos das Escolas da Rede Pública Estadual (Amap) tentou impedir a aula na Pituba. “Porque é uma palhaçada o governo dizer que não tem dinheiro para pagar os professores, ao mesmo tempo que gasta R$ 1,6 milhão com esse teatro”, bradou a administradora Nilzete Santana, 41, mãe de uma aluna.

Desinformação Segundo o subsecretário de educação, Aderbal de Castro, a baixa adesão no Rafael Serra Vale foi motivada pela falta de informação dos alunos. “É importante frisar que os aulões não substituem as aulas regulares. São um reforço para que os concluintes do ensino médio possam competir no vestibular”, disse.

De agosto a novembro, serão 16 aulões no Estado, mais Salvador, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Aulas serão gravadas e transmitidas pela TVE e no site da SEC.

