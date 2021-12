Aulão de revisão para o Enem reúne cinco mil estudantes na Concha Acústica

Ao som da música Faraó Divindade do Egito, a cantora Margareth Menezes abriu, no final da tarde desta ontem na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), o ‘Aulão Enem 100%’ de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio que reuniu cinco mil estudantes.

Na Concha Acústica, os vocais de Margareth Menezes animaram os alunos de 110 unidades da Secretaria da Educação do Estado (SEC). “Esse ritmo me dá autoconfiança. Na reta final para o Enem, gosto de momentos assim”, disse a aluna do 3ª ano do ensino médio, Marcela Alves, 18 anos.

A estudante, que deseja uma vaga no curso de direito, confessou que precisa revisar matérias de ciências humanas e, principalmente, redação. “Preciso desenvolver meus textos dissertativos”, reconheceu Marcela.

Com o objetivo de relaxar os estudantes e passar o conteúdo na reta final para a avaliação, o encontro “Enem 100%” ainda reuniu o forrozeiro Adelmário Coelho e os atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy, que interpretam as personagens Mainha e Júnior do projeto Frases de Mainha. Esse elenco juntou-se ao professor Jorge Portugal e outros educadores.

O exame acontece neste e no próximo domingo. Na primeira etapa serão aplicados conteúdos de ciências humanas, linguagens e redação. Já na última fase, o estudante fará questões de matemática e ciências da natureza.

Íntimo da área de exatas, o estudante Matheus Nunes, 19, irá concorrer a uma vaga de engenharia mecatrônica. “Adoro esta área. Já desenvolvi até um braço mecânico por meio do conhecimento que busquei em sites”, contou Matheus sobre suas experiências com ciência.

Para ele, assuntos da área de humanas, português e redação serão revisados até este domingo. “Tenho que focar nisso, já que tenho facilidade em matemática e ciências da natureza”, justificou Matheus.

Tranquilidade

Diretor do Colégio Estadual Rômulo Almeida, o educador Elísio Santos salienta que com a proximidade do exame é permitido revisar os assuntos, mas o candidato necessita de calma, tranquilidade e apoio familiar.

“Essa é a hora de esclarecer os temas que o estudante tem dúvidas e confirmar os assuntos já dominados pelo aluno”, reforçou o educador.

Já na véspera da prova, Elísio sugere uma programação mais leve de lazer com a família e os amigos, “como um passeio na praia, um cinema ou uma caminhada na praça”.

Estudantes encheram a Concha Acústica para acompanhar o aulão (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo