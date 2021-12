Aulão de ginástica atrai praticantes ao Parque da Cidade

Promover o exercício físico e o bem-estar. Este foi o objetivo do aulão de ginástica realizada pela academia Jaguar Fitness, localizada na Santa Cruz. O evento, que contou com cerca de 150 pessoas, ocorreu no Parque da Cidade no último sábado, 7. A aula foi coordenada por Jaguar Anunciação e teve como professores Anderson Silva e Manoel Ernesto.

adblock ativo