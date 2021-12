Aulão beneficente de Mahamudra na Arena Fonte Nova contribuirá com o Nacci

Será realizado neste sábado, 1º, um aulão de Mahamudra, na Arena Fonte Nova. A ação, que ocorre das 7h às 10h, irá ajudar o Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci). Para isso, os interessados devem já ser cadastrados como alunos do Mahamudra e doar 1 kg de leite, o alimento que a entidade beneficente mais necessita.

Os professores Fred Figueiredo, Sérgio Pacheco e Jonathan Merlo ficarão responsáveis por realizar as atividades, que serão intercaladas ente corridas e exercícios com peso corporal. Serão utilizadas diversas partes da Arena, como escadarias, lateral do campo e praça sul.

Mahamudra é um método que busca o desenvolvimento de atletas que visam alcançar um equilíbrio entre o corpo, mente e espírito.

adblock ativo