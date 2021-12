A aula inaugural do curso Iaô Aprendiz em Cena acontece nesta quinta-feira, 23, às 9 horas, a sede do projeto cultural do Mercado Iaô, no final de linha do bairro da Ribeira, em Salvador.

A formação será organizada em dois módulos, divididos em 400 horas, cada um deles com uma apresentação final aberta ao público. A iniciativa vai qualificar profissionalmente 120 jovens, de 16 a 22 anos, na área teatral.

Tendo como base o ensino para a formação de ator, o Iaô Aprendiz em Cena contará com disciplinas específicas, como História do Teatro, Expressão Corporal, Expressão Vocal e Improvisação, e componentes curriculares voltados para a formação cidadã, entre eles Noções de Direitos Trabalhista e Prevenção de Acidente de Trabalho, Direitos Humanos, Estudo de Gênero, Raça e Cidadania e Ética.

As aulas serão ministradas por profissionais reconhecidos, como Jackson Costa, Gordo Neto, Celso Júnior, Patrícia Leitão, Manuela Rodrigues, Mariana Freire, Fernanda Paquelet e João Lima.

O curso integra o Programa Trilha, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

