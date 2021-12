Aula inaugural abre novo núcleo do Neojiba

Com um violino de papel, Kayodê Andrade, 7 anos, mostrou ao público da aula inaugural do Núcleo Liberdade, do projeto Neojiba, neste sábado, 16, como reconhecer partes do instrumento e quais posturas um músico deve adotar para tocar.

Ele é uma das 45 crianças do bairro que participaram da apresentação que mostrou o resultado das primeiras atividades de iniciação musical na unidade localizada no Parque do Queimado. As aulas acontecem desde o início de março, duas vezes por semana, com duração de duas horas, com meninos e meninas, de 5 a 8 anos de idade.

O espaço, que também abriga o Centro Cultural da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), foi cedido em dezembro de 2014 para o Neojiba. O programa promove integração social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio do ensino e da prática musical coletiva. A sede, que funciona no Teatro Castro Alves, desde a fundação em 2007, será transferida para o parque depois das obras de requalificação do prédio.

Para o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Geraldo Reis, a comunidade tem muito a ganhar com a iniciativa, que possui grande valor social.

"É um equipamento social e cultural que vai trazer formar de sociabilidade, disciplina e convivência", afirma Reis. "Ao mesmo tempo em que são formados músicos de referência, colabora para restaurar o tecido social tão desgastado", completa.

Coordenador da área de iniciação e teoria musical do núcleo, o professor André Gomes explica que a ideia do projeto é usar a prática orquestral como uma reprsentação social, para ensinar o respeito, o cuidado e a atenção com o outro.

"A gente utiliza a educação musical para ensinar habilidades sociais que as pessoas precisam ter . Não é só aprender a tocar a violino", declara Gomes.

A mãe de Kayodê, Dilcéia Souza, já percebeu diferenças no comportamento do filho, mesmo com pouco tempo no programa. Ele está atento e, inclusive, mais participativo na escola. "A gente precisava de uma ação para inserir os jovens e amenizar a violência", opina Dilcéia.

