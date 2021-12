Aula de autoestima: o que fala a roupa do gueto e da orla

Assim como os becos e vielas que formam as favelas, quem mora no gueto descarta a sincronia na hora de se vestir. Ainda que não seja um padrão, a periferia segue uma tendência no quesito moda: irreverência aliada à atitude.

"É como se para fugir das mazelas a que comumente as suas localidades estão submetidas, os moradores da periferia abusassem, no bom sentido, de cores na hora de se vestir", explica a consultora de moda Vanessa Belchior.

Moradora do Vale do Ogunjá, a dançarina Adriele Costa, 22, é um exemplo de estilo do gueto. Ainda que seja ligada nas tendências da moda, Adriele decide inovar na hora de escolher os modelitos e busca, por meio de suas roupas, reafirmar suas raízes.

"Gosto de estar sempre bonita e bem arrumada. Acho que minhas roupas podem mostrar minha origem, minha história", diz.

De acordo com Vanessa Belchior, a 'moda do gueto' extrapolou os limites dos bairros periféricos e invadiu também as localidades consideradas de classe média. Mas, para a consultora de moda , quem mora perto dos grandes centros comerciais ainda costuma se vestir de forma mais clássica.

"É como se fosse um padrão. Nos bairros de classes mais altas, você vai encontrar também todo mundo muito parecido no quesito estilo. São cortes mais retos, cores neutras. É uma espécie de padronização, porque o que todo mundo espera é seguir a tendência, o que está sendo apontado como belo".

O contrário também acontece e a 'moda da orla' tem espaço na periferia. O sociólogo Cristiano Freitas explica que muitos moradores de bairros periféricos adotam a moda dita global. "A população da periferia é global, não existe padronização, essa coisa formatada. O 'se vestir bem' é uma forma de participar das relações de poder. E esse vestir bem é individual", avalia.

Um lugar sob o Sol

Se o gueto impõe um estilo próprio a quem mora em suas ruas, a estilista Najara Souza soube traduzir isso em peças de roupas. "Percebi que o mercado da moda era carente, não valorizava o jeito do povo do gueto. Então, pesquisei e quis fazer algo que valorizasse a autoestima desse povo. Mostrar que somos capazes de criar tendências, de nos vestir bem e com muito estilo", conta Najara.

A estilista fundou a grife N'Black, que completa dez anos, e busca referência em rappers norte-americanos. Mas o estilo das áreas periféricas do Brasil é o ponto alto da marca. "Foi muito bacana observar que as pessoas estavam gostando de ver essa referência positiva. Engana-se quem pensa que morador de periferia não consome. A N' Black é pensada para o povo do gueto. Tenho até alguns clientes da orla, mas quem sustenta a marca é a galera da periferia", conta.

De acordo com a estilista, quem mora na orla também segue um padrão na hora de escolher roupas, mas são consumidores que compram em shoppings ou lojas de outros países.

