Auditores fiscais fazem protesto no aeroporto

Auditores fiscais da Receita Federal fizeram manifestação, na manhã desta quinta-feira, 13, no aeroporto de Salvador, para cobrar do governo o cumprimento de um acordo assinado em março deste ano. O documento previa o reajuste salarial de 21,3%, a ser pago em quatro parcelas – a primeira correspondente a 5,5%, em agosto.

“Atuamos em grandes operações, como a Lava Jato e a Zelotes, com a remuneração totalmente defasada”, reclamou a auditora fiscal e vice-presidente da Delegacia Sindical de Lauro de Freitas, Bianca Lazzaro.

Outro ponto previsto é a implementação de um “bônus de eficiência”, que deveria ser pago à medida que as metas institucionais, inclusive arrecadatórias, fossem atingidas.

Além disso, a categoria quer, também, o cumprimento das garantias às prerrogativas do auditor, que é a autoridade fiscal da Receita Federal.

“Essas prerrogativas dão ao auditor uma melhor segurança para atuar em nossas funções, sem influência política” completou a Bianca Lazzaro.

Como protesto, 800 cargos comissionados já foram entregues em todo o país, acarretando dificuldade no gerenciamento das unidades da Receita. “Permaneceremos mobilizados até o cumprimento integral do acordo assinado com o governo”, disse ela.

Conforme estimativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da receita Federal (Sindifisco), a previsão de arrecadação é de menos de R$ 2 bilhões, por mês, durante a mobilização.

A próxima manifestação está marcada para a manhã da próxima terça-feira, na alfândega da Receita, no Porto de Salvador.

Outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Florianópolis tiveram atos em unidades aduaneiras, portos e aeroportos. O objetivo é intensificar a ação até o governo apresentar solução para o acordo firmado.

Receita Federal

Em nota, a Receita Federal informou que “está buscando, dentro das possibilidades, a manutenção dos serviços prestados”.

adblock ativo