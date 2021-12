Audiência pública recolhe sugestões para metrô de Salvador

A primeira audiência pública da Parceria Público-Privada do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) na manhã desta sexta-feira, 17, foi marcada pelas sugestões para a implantação do serviço. O encontro aconteceu no auditório do edifício Senador Jutahy Magalhães, na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), e contou com a presença do presidente da Casa, Deputado Marcelo Nilo, do chefe de gabinete da Sedur, Eduardo Copelo, além de representantes sindicais e de associações de moradores de bairros da cidade.

Na próxima semana, serão realizadas outras duas audiências, uma na segunda, 20, no Cine-Teatro de Lauro de Freitas, e outra dia 24, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador. Todas com início a partir das 9 horas. Ao final das três reuniões, o governo vai analisar as propostas e avaliar quais as sugestões serão acatadas para a implantação do projeto.

Obras - O projeto de referência do Sistema Metroviário foi definido a partir das contribuições obtidas no Procedimento de Manifestação de Interesse. A partir dele, ficou definido que o projeto a ser realizado seria um Metrô de superfície, saindo da Avenida Bonocô até Lauro de Freitas, passando pelo canteiro central da Avenida Paralela, com 13 estações e extensão de 24,2 km. A PPP também incluirá a complementação da Linha 1, no trecho até Pirajá, com 5,6 km de extensão e mais três estações.

adblock ativo