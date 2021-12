Audiência pública na Câmara dos Deputados discute questões das manchas de óleo

Uma audiência pública para discutir os impactos no meio ambiente, na economia e na saúde após o desastre ambiental com as manchas de óleo, acontece na Câmara dos Deputados, na próxima quarta-feira, 6.

Foram convocados representantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), representantes dos pescadores das áreas afetadas, o ministro do Meio-Ambiente, Ricardo Salles, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco e um representante da Marinha.

O requerimento, aprovado nesta quarta-feira, 30, foi emitido pelos deputados Léo Motta (PSL-MG), Jorge Solla (PT-BA), Júnior Mano (PL-CE) e Padre João (PT-MG). Segundo Solla, o secretário de Meio Ambiente da Bahia, João Carlos Oliveira, também reclama da falta de ajuda federal.

“Não existe nenhuma medida, os planos de contingência não foram adotados, isso não teve repercussão efetiva em nosso estado. Em Abrolhos, os pescadores estão usando rede de pesca para evitar que o óleo chegue. Já tiraram mais de 800 kg de óleo. E ainda não chegou lá nenhuma iniciativa do governo federal, são só os pescadores de forma heroica”, destaca o político.

adblock ativo