Audiência inicia debate sobre plano de mobilidade

A apresentação do diagnóstico da mobilidade urbana em Salvador foi pauta da primeira audiência pública realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), nesta quarta-feira, 16, na sede do Ministério Público, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Estiveram presentes o secretário de Mobilidade Urbana, Fábio Mota, o superintendente de trânsito Fabrizzio Müller, a promotora e coordenadora de mobilidade do Ministério Público, Cristina Seixas, entre outros representantes de associações e entidades ligadas ao assunto, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e da sociedade civil.

A ocasião possibilitou o diálogo em torno da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. Em todas as audiências, o espaço será cedido para que a sociedade civil participe da construção do plano com a prefeitura, dividindo informações, opiniões e sugestões, debatendo as propostas.

Mais duas audiências públicas estão previstas para acontecer em paralelo com o período de elaboração do plano. Em outubro, na segunda audiência serão abordados o prognóstico e as propostas a serem contempladas. A terceira e última audiência tem previsão de acontecer em novembro, quando será realizada a apresentação do plano.

Fiscalização

“O MP tem o papel fundamental de fiscalizar o que está sendo feito. Estamos buscando, também, a fomentação e implementação dessa política de mobilidade no município, especificamente em Salvador, porque é o maior deles, com um problema seríssimo de engarrafamento”, disse a promotora Cristina Seixas.

Fazendo parte da bancada, o vereador Hélio Ferreira, presidente do sindicato dos rodoviários, apresentou um problema que, segundo ele, prejudica o desempenho do trabalho dos motoristas e, consequentemente, a mobilidade da população.

“São várias carências que prejudicam a rotina dos rodoviários e a mobilidade como um todo. Nunca existiu um planejamento para que, hoje, houvesse condição de desenvolver nossas funções. Não contamos com temporizador, falta de sinalização adequada, e quem paga é a população e os motoristas, que gastam mais tempo para cumprir as viagens”, destacou o vereador.

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana é uma exigência para cumprimento da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e pela necessidade de se estruturar mobilidade urbana de Salvador.

Essa legislação institui como diretrizes a integração modal, a prioridade aos meios de transporte coletivo e os não motorizados, além de questões voltadas a acessibilidade universal. A lei também determina que as cidades com mais de 20 mil habitantes e que sejam obrigadas a elaborar um Plano Diretor também devem criar um Plano de Mobilidade Urbana.

