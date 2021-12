Audiência do Hospital Espanhol é destaque em ação do TRT

Termina nesta sexta-feira, 25, a 5ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, iniciada no último dia 21, visando realizar 1.116 audiências de conciliação nas 88 varas do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA).

O objetivo principal é fazer com que cidadãos recebam valores que lhes são devidos em processos já julgados pela Justiça do Trabalho e ainda não pagos. O evento é organizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

O destaque é a audiência envolvendo o Hospital Espanhol (Real Sociedade Espanhola), que possui acordo global firmado perante o TRT e pretende renegociar a dívida em pelo menos mil ações remanescentes. De acordo com o tribunal, todos os advogados e ex-funcionários com ação trabalhista ajuizada contra o hospital estão convocados para a audiência, às 9 horas, no auditório do edifício-sede do TRT, em Nazaré.

Conforme a juíza Ana Paola Diniz, titular da Coordenadoria de Execução e Expropriação e auxiliar da presidência do TRT-BA, a semana passou por mudança a partir da edição 2014.

"Agora, o objetivo não é apenas realizar audiências para a conciliação dos processos de execução, mas possibilitar que os juízes tenham contato com as partes envolvidas, para saber de informações importantes, colher dados para possibilitar, se não houver acordo, que o processo possa avançar e chegar ao fim", explicou.

Apesar de ainda não dispor de dados consolidados, segundo ela, tem havido conciliação durante as sessões: "Na audiência, eles próprios podem criar a solução mais adequada, com a intermediação do juiz".

A juíza ressalta que o objetivo não é simplesmente desafogar o Judiciário, baixar índices de processos em andamento. "Na verdade, é prestar um serviço à população de maneira que ela se sinta acolhida", frisou.

A magistrada destaca que um dos principais entraves para a agilidade dos processos são as condições econômicas do devedor para pagar o determinado pela Justiça: "Se for um devedor que não tenha boa condição econômica, ou que tenha bens que não são fáceis de vender, é uma execução um pouco mais longa, infelizmente".

A greve dos servidores do Judiciário, segundo ela, resultou em alguns percalços. "Algumas varas tiveram dificuldades de colocar pautas específicas de execução, porque têm que escolher processo, marcar audiência, notificar as partes", disse.

Leilão

Na última quarta-feira, o TRT arrecadou cerca de R$ 270 mil, com um total de 21 lotes arrematados em 70 oferecidos em um leilão de bens, realizado no Comércio e também online.

Foram leiloados diversos tipos de bens, penhorados para pagar as dívidas dos devedores. Entre os lotes arrematados está um apartamento de dois quartos, com área total de 127,28 m², no Caminho das Árvores, comprado por R$ 191 mil.

O próximo pregão será às 9 horas desta sexta, em Itabuna, no Fórum Humberto Machado, bairro São Caetano.

Solicitação

Empresas e trabalhadores com processos na Justiça do Trabalho baiana e que querem conciliar devem enviar e-mail para conciliar@trt5. jus.br, informando o número do processo e o nome do reclamante e reclamado.

A audiência ainda pode ser solicitada pessoalmente, na vara onde o processo tramita. Em Salvador, pode ser pedida na Coordenadoria de Execução - 4º andar do Fórum do Comércio - ou no Juízo de Conciliação do 2ª Instância, situado no 1º andar, bloco B, do Edifício Ministro Coqueijo Costa, em Nazaré.

