Audiência discute projeto de requalificação da orla de Stella Maris

Uma audiência realizada na manhã desta terça-feira, 10, reuniu 125 pessoas, dentre elas representantes da Prefeitura de Salvador, moradores e lideranças de diversas associações e entidades da cidade, no Catussaba Business Hotel, em Stella Maris. A reunião discutiu o projeto de requalificação do trecho da orla que compreende as praias de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga.

No encontro, foram apresentados os detalhes do projeto de requalificação, que será dividida em três trechos, sendo o primeiro deles envolvendo a orla de Stella Maris. O projeto arquitetônico e ambiental foi desenvolvido com o objetivo de apresentar melhoras à região, que há muito tempo demanda por uma grande intervenção do tipo.

Na mesa da audiência, estiveram presentes a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, o gerente de obras e projetos do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) de Salvador, Alberto Azevedo Júnior, dos vereadores Marcos Mendes e Aladilce Souza (PCdoB) e do arquiteto e urbanista Carl Von Hauenschild.

A previsão de duração para as obras de requalificação das orlas de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga é de 18 meses, a partir do início. O investimento será de cerca de R$ 41 milhões, com recursos do Prodetur.

O projeto prevê a mínima interferência na morfologia natural da região, garantindo acessibilidade às áreas públicas e praias, além da preservação das dunas do local. As praias receberão equipamentos como ciclovia, quadras esportivas, espaços de convivência, trilhas temáticas, pista de skate, espaço para piquenique, banheiros, quiosques e postos salva-vidas.

As regiões também receberão equipamentos e estruturas específicas. No trecho de Stella Maris, por exemplo, além dos equipamentos comuns, haverá também um centro de apoio a surfistas, atendendo a uma demanda local.

