Audiência discute gratuidade para portador de deficiência

O acesso gratuito de pessoas com deficiência é tema nesta quinta-feira, 25, de audiência pública na Câmara Municipal, a partir das 9h, para discutir a revisão da Lei 7.201/2007, que regula a concessão do passe livre nos ônibus.

Segundo a propositora do encontro, vereadora Aladilce Souza (PCdoB), a atual lei está em desacordo com a legislação federal, pois permite ao sindicato dos empresários (Setps) fiscalizar a autenticidade do passe dos usuários dos coletivos, levando ao risco de avaliações equivocadas.

Processos - Segundo Aladilce, há cerca de nove mil ações tramitando no Ministério Público da Bahia e na Defensoria Pública do Estado movidas por pessoas portadoras de deficiência cujos passes livres teriam sido cancelados pelo Setps.

"Além de se preocupar com as próprias questões, as pessoas passam por análise socioeconômica e por uma perícia médica para comprovar algo que já é visível", alfineta a presidente da Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef), Luíza Câmara.

Segundo avaliação da assessoria jurídica da vereadora Aladilce, o texto da lei mistura acessibilidade com gratuidade, já que o acesso da pessoa com deficiência pela porta de desembarque não deveria estar vinculado às condições econômicas.

Segundo a assessoria do Setps, a entidade emite a carteira de passe livre conforme o trâmite estabelecido pela lei e cumprido pelo município.

Por nota, o titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), José Carlos Aleluia, informa que cabe ao Poder Executivo cumprir a lei, "aprovada por unanimidade, inclusive com o voto da vereadora".

Por sua vez, Aladilce Souza rebate que a lei foi aprovada no bojo de projetos não polêmicos, "numa manobra de final de legislatura". E prosseguiu: "O que queremos é corrigir essa injustiça". Ela é autora do projeto de lei nº 208/2013, que dispõe sobre a garantia do passe livre a todas as pessoas com deficiência na capital.

