Audiência debate transporte por mototáxis

A primeira audiência pública para regulamentação do serviço de transporte por mototáxi foi realizada nesta quarta-feira, 26, na sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Na ocasião, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) apresentou a minuta do projeto de regulamentação.

De acordo com a promotora de justiça Rita Tourinho, o ministério prioriza questões relacionadas à legislação, atuando em qualquer situação de irregularidade. “Iremos intervir em qualquer questão ilegal. Nós estamos atentos para as exigências vinculadas à proteção da população e segurança dos usuários”, ressaltou.

Algumas mudanças eram esperadas, como a padronização do uniforme do motorista e da cor da moto. Já outras questões, como a idade máxima de cinco anos para o uso dos veículos em serviço e a colocação de GPS, foram bastante questionadas pelos presentes.

“Não queremos uma regulamentação que seja excludente e deixe a maioria dos mototaxistas de fora. Queremos que eles possam trabalhar e continuar o bom serviço que fazem há muitos anos”, reivindicou o presidente do Sindicato dos Motociclistas da Bahia, Henrique Baltazar.