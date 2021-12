Audiência de conciliação termina sem acordo

Dois dias depois de o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) ter publicado edital com datas do leilão para venda do Hospital Espanhol, uma audiência ocorrida nesta quinta-feira, 9, terminou sem conciliação entre a Real Sociedade Espanhola de Beneficência e a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

O órgão estadual havia emprestado R$ 53 milhões à unidade de saúde, que fechou as portas em 2014. No final de 2016, a Desenbahia deu entrada na Justiça com um pedido de falência do hospital.

A audiência, realizada na 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, no Fórum Ruy Barbosa, tinha o objetivo de chegar a uma conciliação entre as partes, mas foi finalizada sem acordo, conforme a promotora de justiça do Ministério Público do Estado (MP-BA) Ana Paula Bacellar Bittencourt.

Por meio da assessoria do órgão, a promotora informou que não se pronunciará sobre o caso até que ela se manifeste no processo, o que está previsto para ocorrer nesta sexta, 10.

A TARDE procurou o juiz Joanisio de Matos Dantas Júnior, mas o magistrado não quis dar entrevista. A equipe de reportagem, no entanto, teve acesso à ata da audiência. No documento, consta que a entidade que gerenciava a unidade propôs “o processamento inicial da recuperação judicial e o sobrestamento (o não prosseguimento) do pedido de falência até a aprovação ou não do plano de recuperação”.

Ainda na ata, consta que uma advogada da Desenbahia afirmou que o órgão “recusa o pedido de recuperação judicial”, mas que “se compromete a levar à diretoria colegiada” para uma “reanálise” até hoje. Procurada, a Desenbahia não respondeu até o fechamento desta edição.

Decisão

O magistrado só deve decidir sobre o caso após as manifestações das partes. Enquanto a audiência era realizada, cerca de 20 integrantes de sindicatos de enfermeiros e de profissionais de saúde protestavam na frente do fórum, com cartazes e faixas.

Eles temem que o processo de falência prejudique os trabalhadores, impondo limitações para o pagamento do passivo trabalhista. Há temor, também, de que o valor obtido no leilão seja aquém da dívida trabalhista. Porém, ir a leilão é a melhor opção, segundo representantes dos sindicatos. “É muito angustiante para a gente”, disse a diretora jurídica do sindicato dos enfermeiros, Selma Perpétua, que trabalhou no Espanhol por mais de 26 anos.

A TARDE não conseguiu localizar representante da Real Sociedade Espanhola de Beneficência. Segundo o TRT5-BA, o edital do leilão informou que os interessados no espólio do Espanhol devem apresentar propostas no prazo de 60 dias.

O conjunto de bens inclui dois imóveis na Barra e diversos móveis e equipamentos no interior dos prédios. Segundo o TRT5-BA, tudo está avaliado em R$ 195,32 milhões. O edital também define as tentativas de venda dos bens pelo maior lance nos dias 7 e 28 de junho e 27 de julho.

