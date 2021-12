Audiência de caso Geovane é adiada por ausência de PMs

A primeira audiência do caso Geovane Santana Mascarenhas, marcada para esta sexta-feira, 19, foi cancelada porque quatro dos onze policiais acusados no processo não comparaceram a 1ª Vara do Tribunal do Júri.

A audiência seria apenas para ouvir as testemunhas de acusação, como o pai de Geovane, Jurandy Silva, mas, mesmo assim, os suspeitos deveriam comparecer ao fórum.

Uma nova audiência foi marcada para 17 de março.

Caso

Geovane desapareceu no dia 2 de agosto de 2014 e os restos mmortais foram encontrados no dia seguinte no Parque São Bartolomeu. Ele foi decapitado, carbonizado, teve tatuagens removidas do corpo e os órgãos genitais retirados.

O pai dele conseguiu imagens de câmeras de segurança mostrando que ele foi levado por policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp). Durante investigação, a polícia descobriu que o GPS da viatura foi danificado, mas o mesmo equipamento do rádio HT, utilizado na comunicação entre viatura e a Central de Polícia estava intacto.

O aparelho foi utilizado para identificar os policiais acusados de envolvimento no caso.

