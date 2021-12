Audiência conclui definição de locais de trabalho de concursados para cartórios

Terminou, nesta sexta-feira, 13, no Fórum Ruy Barbosa (Nazaré), a série de audiências para escolha das comarcas e dos cartórios privatizados por parte dos aprovados no maior concurso nacional realizado com esta finalidade. Foram 1.383 aprovados.

Com a chegada dos novos funcionários, servidores “emprestados” que estavam nos cartórios voltarão às unidades judiciais de origem, bom reforço às equipes de trabalho do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Presente à audiência, a desembargadora Cynthia Pina Resende, corregedora das comarcas do interior, lembrou a abertura do concurso para privatização dos cartórios extrajudiciais aqui na Bahia, em 2013: “Foram quase quatro anos para ser concluído, por força de muitas ações e, também, dos próprios prazos dos concursos. Conseguimos finalizar com essas audiências, onde os novos delegatários aprovados fizeram as escolhas dos cartórios em toda Bahia”.

Após a escolha, eles receberam o título de outorga da delegação. Com esse título, agora os novos servidores têm até 30 dias para tomar posse – e mais 30 dias para entrar em exercício.

“Isso vai melhorar a prestação jurisdicional nos cartórios. O TJ tinha que colocar servidores à disposição, com um serviço precário pela falta de pessoal”, disse a desembargadora.

Conforme o desembargador Osvaldo Bomfim, corregedor geral da Justiça estadual, a importância deste reforço é para que se possa prestar um serviço melhor à comunidade: “Há queixas exatamente em razão da ausência desses servidores e pelo número insuficiente de sistemas eletrônicos modernos. Por conta disso, há um número muito grande de cartórios que estão sem titulares, e isso termina levando para a sociedade um serviço de má qualidade”.

Privatizados

Para ele, o serviço privatizado vem com novas tecnologias e pessoas que investem em imoveis para os cartórios, além de equipamentos, sistemas e, também, na contratação de pessoas que vão ajudar na prestação desses serviços.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo