Audiência acirra polêmica sobre IPTU 2014

O secretário municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, criticou, pela primeira vez em público, os que pedem a suspensão da cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2014. "Muitos estão defendendo interesses obscuros", afirmou.

A declaração foi feita durante audiência pública na Câmara Municipal, em que apresentou o balanço fiscal de 2013 da prefeitura.

Costa rechaçou observações da bancada oposicionista, que criticou a falta de discussão da matéria, e defendeu o processo legislativo: "Temos segurança de que todo o processo foi regular. Aspectos técnicos e jurídicos foram respeitados".

Segundo o secretário, apenas 0,5% dos imóveis teve um crescimento significativo do IPTU. "Isso representa quatro mil imóveis, que são responsáveis por 50% da arrecadação, cerca de 400 milhões", explicou o secretário.

Apontando que 30% dos contribuintes foram beneficiados com a isenção do im posto e que 62% tiveram reajuste de 14,7%, o secretário afirmou que uma judicialização da cobrança só beneficiaria donos de terrenos com mais de 2 mil m².



Os imóveis a que o secretário se refere são grandes terrenos urbanos que serviriam à especulação imobiliária. "Temos terrenos pelo qual se pagava R$ 7 pelo metro quadrado, quando o valor real é R$ 200", disse Costa.

"Esses proprietários sequer se interessam em obter os 50% de desconto que teriam se edificassem a área. Querem pagar pouco e valorizar os terrenos deles na medida em que a cidade melhora e à custa de quem paga o imposto justo", observou.

Costa comparou o IPTU a tributos federais e estaduais. "O Imposto de Renda tem a escorchante alíquota de 27%, desporporcional aos salários. A alíquota do Estado para o ICMS é 30%. A do IPTU para imóveis residenciais está entre 0,1% a 1%".

"Quem quer a suspensão da cobrança está defendendo os grandes proprietários de terrenos", disse. "É mais honesto dizer isso que distorcer informações relativas ao recolhimento do tributo".

Reações

O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA) Cláudio Cairo, autor do parecer com que a entidade formalizou pedido de Ação Direta de Inconsitucionalidade (Adin) contra o imposto, defendeu a posição da OAB e reiterou "irregularidades" que, para ele, justificam a ação.

"A OAB fez uma análise técnica e jurídica do projeto de atualização do IPTU e tem uma atuação apartidária", disse Cairo. "Houve pressa no processo legislativo e não foi feita a discussão necessária. O projeto foi aprovado em cinco dias - e com erros".

"Princípios constitucionais foram feridos, como segurança jurídica, legislação tributária, anterioridade nonagesimal, razoabilidade, capacidade contributiva e vedação de confisco", assinalou.

"O aumento foi abrupto e visa cobrar o que o poder público não cobrou por 19 anos", frisou o conselheiro. Para o conselheiro da OAB, a prefeitura trataria todos os terrenos como especulativos. "Antes de exigir edificações nos terrenos, a prefeitura precisa zonear a cidade e identificar os que realmente têm este fim", propôs Cairo.

Vereadores da oposição também reagiram. "Em vez de debater e explicar a fórmula para calcular valores que foram exorbitantes, o secretário preferiu ofender o Legislativo, que tem a obrigação de fiscalizar. Ele deveria se retratar", reclamou a vereadora Aladilce Souza (PCdoB).

Fabíola Mansur (PSB) contestou a tese de Costa: "O valor venal dos imóveis não corresponde ao valor comercial. Faltou razoabilidade fiscal".

