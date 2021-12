Atual gestão da Uneb se exime de responsabilidade por desvio

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) emitiu nota nesta quinta-feira, 14, sobre a segunda etapa da Operação Prometheus, que investiga o esquema de desvio de verbas municipais da Secretaria de Educação e Cultura descoberto em 2013. No texto, a assessoria da instituição informa que a atual gestão não tem ligação com as acusações, alegando que os convênios entre a ONG Pierre Bourdieu e a Uneb foram firmados entre 2011 e 2013. A atual gestão assumiu em janeiro deste ano.

Nesta quarta-feira, 13, dois mandatos de prisão e outros sete mandatos de busca e apreensão foram executados. Um dos alvos das buscas foi o ex-reitor da Uneb Lourisval Valentim da Silva, cuja participação no esquema ainda é investigada.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), de 2011 a 2012 foram celebrados cinco convênios e um aditivo entre a Uneb e a ONG Pierre Bourdieu, que superfaturava a compra de materiais destinados à educação com dinheiro do município. O valor desviado na fraude ainda é investigado, mas estima-se que gire em torno dos R$ 120 milhões.

