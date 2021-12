Atropelamento na avenida Centenário deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma moto na avenida Centenário, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 21. Um homem, que foi atropelado pela moto, chegou a desmaiar. A vítima aparentava estar em estado grave. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O motociclista e o carona também ficaram feridos. Eles também foram atendidos pelos socorristas do Samu. Não há informações sobre o estado de saúde deles. O trânsito está lento no local e agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) tentam normalizar o tráfego. A Polícia Militar também está no local.

