Atropelamento deixa dois feridos na Av. Contorno; trânsito está lento na região

Duas pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por uma motocicleta na noite desta quinta-feira, 5, na Avenida Lafayete Coutinho (Av. Contorno), em Salvador.

O acidente ocorreu por volta das 18h15, nas imediações do Solar do Unhão (Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM), sentido Campo Grande.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador, o fluxo de veículos ficou lento e causa reflexos na região do Mercado Modelo, localizado no Comércio.

As vítimas, dois pedestres, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, não há informações sobre o estado de saúde.

