Atriz e músico inspiram as filhas na carreira artística

Quem passa pelo bairro do Ogunjá não imagina que em uma daquelas casas mora uma família especial. Afinal de contas, todos os seus integrantes têm ligação com o mundo das artes.

O pai, André Costa, além de funcionário público, é músico e mantém a banda de pagode Zambaê. Todos os fins de semana, ele improvisa um palco e organiza um show de partido-alto, com direito a participações especiais.

A mãe, Rejane Maya, é atriz. Integrante do Bando de Teatro Olodum, tem no seu currículo a participação em dezenas de filmes, seriados e novelas. O seu último trabalho na televisão foi na novela global Gabriela, onde interpretou Zulmira.

Rejane já projeta um retorno às telas e informou estar em negociação com a Rede Globo para integrar o elenco de uma nova atração, ainda sem nome definido.

A filha mais velha, Adriana Costa, é dançarina. Além de participar dos shows de várias bandas de pagode e axé de Salvador, é integrante do Balé Folclórico da Bahia.

A segunda filha, Adrielle Costa, é figura conhecida nas festas de pagode. Já foi dançarina do Psirico e participou da gravação do último clipe da música Tumbatá, do cantor Magary Lord.

Já a caçula, Clarissa Costa, resolveu seguir os passos da mãe e também trabalha como atriz. A garota é integrante do grupo de teatro infantil Companhia Novos Novos, do Vila Velha, e participou da montagem do espetáculo Imagina Só... Aventura do fazer, que chegou a ser premiado como uma das melhoras montagens voltadas para a garotada. E não para por aí. Além do trabalho artístico, a família é tida como um núcleo de liderança no Ogunjá.



Projeto social

Nem só de arte vive a família da atriz Rejane e do músico André. Eles desenvolvem na comunidade Vila Viver Melhor o projeto Beje Erô, cujo objetivo é tirar as crianças das ruas e do trabalho infantil, oferecendo a cultura como alternativa. "Nossa proposta é estimular o talento para que as crianças percebam que a arte é um caminho para a afirmação da sua identidade", explica Rejane.

Este mês, nos fins de semana, o casal vai levar a comunidade, em grupos, para assistir à peça A Lenda das Yabás, que conta a história da ancestralidade da cultura afro-brasileira por meio das lendas das orixás femininas. Aos sábados e domingos, às 20h, na Sala de Teatro do Centro Cultural Ensaio, na rua Leovigildo Filgueiras, no Garcia.

