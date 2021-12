Atrasos em obras da Ufba são alvo de sindicância

Placas distribuídas em obras da Universidade Federal da Bahia (Ufba) exibem informações de construções em vários pavilhões. No entanto, uma característica em comum chama a atenção: os prazos previstos para conclusão estão vencidos. Por conta disto, a universidade instaurou uma comissão de sindicância para realizar um "diagnóstico da situação".

Segundo a assessoria de comunicação da Ufba, a equipe do reitor João Carlos Salles, ao assumir o cargo, se deparou com "um quadro de complexidade considerável" quanto às obras de expansão da maior universidade baiana.

Ainda de acordo com a assessoria, são 15 obras cujo investimento total é da ordem de R$ 58 milhões. Três delas "interrompidas por circunstâncias diversas": o Complexo de Física e Química, o Instituto de Ciências da Informação e a Escola de Música. Outras três "em conclusão": Instituto de Ciências da Saúde, Hospital de Medicina Veterinária e Radiologia.

Mais nove em "prosseguimento de execução": Instituto de Biologia, Biblioteca de Exatas, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Direito, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Escola de Medicina Veterinária e os pontos de distribuição em São Lázaro e no Canela - essas duas últimas apenas iniciadas. A assessoria, no entanto, não detalhou motivos de atraso nem prazos de nenhuma das obras.

Outros projetos

A equipe de reportagem mapeou outras obras que são alvo de reclamações de alunos e professores por conta da demora de serem concluídas, mas que não foram citadas pela assessoria da Ufba: prédio anexo à Escola de Dança, anexo da Politécnica, reforma do Instituto de Geociências, prédio da Escola de Teatro e o plano inclinado que ligaria a Politécnica a Ondina.

A decisão de instalar uma comissão para apurar a situação foi tomada em recente reunião do Conselho Universitário. A professora Sílvia Leite, representante docente do conselho, considera a situação "uma das piores possíveis". Ela contou que, durante a reunião, foi abordado que para finalizar as intervenções, a universidade precisaria de R$ 79 milhões, mas que só há R$ 30 milhões previstos para obras em 2015.

A Ufba foi procurada pela reportagem, que explicitou o déficit de mais de R$ 40 milhões relatado e queixas de estudantes e professores, e solicitou o detalhamento de cada uma delas. Mas, a assessoria respondeu apenas que, com a sindicância, "propôs um estudo mais aprofundado de cada caso". Na reunião do conselho, segundo a professora, foram descritas situações de algumas obras.

Laila Ravana (c) reclama: "A finalização das obras aliviaria muito" (Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

"Está complicado. Sei que (os atrasos) não inviabilizam a universidade, mas há uma série de prédios que comprometem o ensino com excelência. Há obras que terão que ser demolidas, como a do Instituto de Ciência da Informação (ao lado da Faculdade de Comunicação), mal projetada, mal executada. A Faculdade de Música, por exemplo, se arrasta há anos", disse a professora.

Ao lado da Escola de Dança, em Ondina, um prédio está sendo construído para expandir a unidade. Estudantes reclamam que a não finalização interfere no desenvolvimento do curso. "Se já tivesse terminado, projetos de pesquisas e ações não seriam prejudicados. Faltam salas", afirmou o estudante de dança Marlon Martins, 34.

Próximo à Dança, o Hospital de Medicina Veterinária ainda passa por reforma. "Tem algumas matérias que a gente não está tendo aula prática. Há entulho das obras em meio aos animais, o que não é apropriado", reclamou a estudante de veterinária Natália Dantas, 21.

"O IHAC (ao lado do PAF 5) é uma obra que já está há muito tempo sem conclusão. Um dos prédios, inclusive, está parado já tem um tempo", contou o estudante de zootecnia Ramon Nonato, 25.

Uma placa à frente da obra do IHAC destaca uma previsão de término: 26 de janeiro de 2014. "O que a gente pode pensar como motivo para que esses atrasos ocorram é a própria gestão pública. É uma empresa que planeja, outra que constrói, outra que vai mobiliar. Não licita o todo. É sempre por partes. O IHAC está com parte adiantada e parte outra parada. É um caso de empresas diferentes", frisou a professora Sílvia.

