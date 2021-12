Atraso na entrega de creche do Cabula prejudica moradores

O Centro Municipal de Educação Infantil Álvaro da Franca Rocha, em Narandiba, é o alvo das reclamações de 143 mães da comunidade do Cabula que aguardam há 173 dias a finalização da reforma da instituição. Segundo a diretora do centro, Cristiane Alves, a previsão de entrega das obras era de 90 dias e até hoje a Secretaria Municipal de Educação (SMED) não determinou uma data para entrega do imóvel.

As aulas começaram após o carnaval deste ano, em fevereiro e, aproximadamente, dois meses depois, no dia 1º de abril, as atividades foram suspensas para reestruturação do centro de educação infantil. "Eu e a coordenadora regional estamos, frequentemente, na Secretaria de Educação. Já procurei a sub-secretária de educação, explicando toda a situação e ela ficou de me ligar para marcar uma audiência e até hoje eu estou no aguardo", revela a diretora da instituição.

De acordo com Cristiane, ela e os diretores conseguiram disponibilidade de quatro salas da Escola Municipal Gersino Coelho, no próprio bairro, para que os alunos de 4 e 5 anos, que estão a um passo da alfabetização, não tivessem prejuízo na aprendizagem. Mas, com um mês de aula, somente sete crianças compareceram. O argumento das mães era quanto à dificuldade de pagar ônibus para levar o filho à escola.



A instituição funcionava em tempo integral, de segunda a sexta-feira e, desde que foi interditada, João Gabriel Matos, de 2 anos, está sem estudar. A mãe do garoto, Cecília Matos, de 30 anos, assim como muitas outras da comunidade, deixa o filho na creche escola enquanto está no trabalho. Ela tem tido problemas em conciliar trabalho e cuidados com o filho. "Eu tive dificuldades de achar outra creche e as que achei não tinham a estrutura necessária, nem os profissionais adequados para uma criança. Eu deixo ele lá, porque não tenho opção", diz a mãe.

Segundo a SMED, por meio de nota, a chuva e outras intervenções foram a causa do atraso na entrega do imóvel que, no momento, está em fase de conclusão. A entrega deve ser feita ainda este mês.

A creche escola acolhe crianças de 2 a 5 anos de idade e de lá elas são encaminhadas para uma escola municipal, escolhida pelos próprios pais, para ingressarem no 1º ano do ensino fundamental (antiga alfabetização).

