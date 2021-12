Atraso em voo de Miami para Salvador gera multa do Procon

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon) identificou irregularidades no trato da companhia área American Airlines com os cerca de 200 passageiros que ficaram três dias no aeroporto de Miami aguardando voo de volta a Salvador.

Segundo o diretor de fiscalização do órgão, Iratan Vilas Boas, que fez diligência, ontem, no escritório da empresa, no aeroporto de Salvador, as sucessivas remarcações do voo configuram quebra unilateral do contrato de consumo, o que é considerado ilegal.

"Só é justificável uma quebra de contrato no caso de o motivo fugir do alcance humano", explica Vilas Boas.

Ele deu prazo de cinco dias para que a companhia aérea comprove que deu assistência aos passageiros durante a permanência deles na cidade estadunidense.

Se forem encontradas práticas ilegais, as irregularidades serão anexadas ao processo administrativo e servirão como justificativa para sanções à empresa.

De acordo com o diretor do Procon, a multa à companhia aérea pode variar entre R$ 600 e R$ 6 milhões, a depender do porte da empresa, do número de consumidores atingidos, da existência de quebras de regras anteriores, entre outros critérios determinados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ausência do CDC no balcão da empresa, segundo Vilas Boas, também é considerada irregular e foi registrada pelo Procon baiano.

Resolução

Até o fechamento desta edição, 106 passageiros ainda aguardavam retorno para a capital baiana e chegariam, segundo afirmou a companhia aérea, por volta de 20h45 no Brasil. Os outros passageiros, conforme A TARDE apurou, foram realocados para outros voos pela American Airlines.

Em nota, a companhia aérea informou que o voo AA 229 estava marcado para a segunda-feira e precisou ser cancelado por "necessidade de manutenção". Segundo o comunicado da empresa, "todos os passageiros receberam assistência e foram acomodados em outro voo". Eles não comentaram no documento, porém, a notificação do órgão baiano. Por telefone, a assessoria da companhia informou que a empresa "prestará esclarecimentos diretamente ao Procon".

