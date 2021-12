Atraso em obras causa transtornos no centro de Salvador

Desde novembro do ano passado, caminhar pela rua Coqueiros da Piedade, Centro de Salvador, tornou-se um grande desafio. Isso por conta das obras de reordenamento dos ambulantes, previstas para serem entregues pela prefeitura 15 de dezembro - e que ainda não foram concluídas.

Por toda a extensão da via os pedestres encontram trechos completamente esburacados, além de entulhos, blocos, pedras e materiais utilizados na pavimentação espalhados pelo chão.

Logo no início da rua, um monte de areia interrompe a passagem. No final, quem segue para a Estação da Lapa é obrigado a driblar tubulação de água quebrada e pedras soltas.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Rosemma Maluf, o atraso no andamento das obras se deu por conta das chuvas ocorridas no início de dezembro.

"Começamos a requalificação do calçamento, mas tivemos que refazê-lo por duas vezes, pois a chuva destruiu uma parte. Além disso, a água levou os materiais que eram usados na obra", justificou.

A secretária também atribui o atraso à paralisação dos trabalhos durante o período de festas de final de ano.

"Foi um acordo que fizemos com os ambulantes para que as vendas de Natal não fossem prejudicadas. Paramos as obras e já retomamos no dia 2 de janeiro. Não podemos interditar a rua, então todos têm que dar sua cota de sacrifício", afirmou.

Obstáculos

Por conta dos transtornos na rua, que é um dos principais acessos para chegar até a Estação da Lapa, a enfermeira Joseane Macêdo, 48, que mora nas proximidades da avenida Joana Angélica, modificou o roteiro diário pela região.

"Antes, pegava ônibus na Lapa, era melhor. Agora, caminho até o Campo Grande para pegar o transporte, para evitar o risco de me acidentar em meio a tantos buracos e entulhos", afirmou.

Para os vendedores ambulantes do local, o atraso na entrega das obras representa prejuízos financeiros graves, sobretudo durante as festas de final de ano.

O camelô Cláudio Ribeiro, 36 anos, que mantém uma barraca na rua Coqueiros da Piedade há uma década, contou que o lucro com a venda de mercadorias nesse verão está sendo o mais baixo dos últimos anos.

"Nunca vendi tão pouco. Entendo que toda obra causa transtornos, mas está muito difícil continuar aqui. Espero que acabe em breve, ou terei que montar minha barraca em outro lugar", disse.

O prejuízo com as vendas também foi sentido pelos lojistas do local. O comerciante Ivo Jorge Silva, 43, reclamou do movimento fraco nos últimos dois meses.

"Antes, o movimento era intenso, pois é um local que serve de passagem. Agora, quem vai querer fazer compras em um lugar cheio de poeira, com água vazando por todo o lado e correndo o risco de cair?", questionou.

