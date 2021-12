Atrasa inauguração de viadutos na Rótula do Abacaxi

Marcada para as 9h deste sábado, 31, a liberação de dois viadutos na Rótula do Abacaxi, que integram a Via Expressa Baía de Todos-os-Santos, fio adiada para as 12h deste domingo, 1º, segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do ministro de Transportes, Paulo Sérgio Passos, que está em Salvador por conta da entrega dos viadutos.

De acordo com a assessoria da Conder (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia), a pavimentação do final do viaduto que liga a Rótula ao Iguatemi ainda não está concluída, o que motivou o atraso da inauguração das obras.

Devido às obras e ao bloqueio das vias, o trânsito de veículos na região da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) ficou comprometido nesta manhã. Os motoristas que passam pelo local encontram dificuldade para trafegar, devido à movimentação no local.



Obras – Os dois viadutos inaugurados neste sábado são os primeiros de um total de cinco elevados que fazem parte do complexo viário Nova Rótula, cuja intenção é melhorar a circulação de veículos na cidade. Uma das vias tem 345 metros de extensão e ligará o Iguatemi ao Retiro. A segunda ligará o Retiro-Iguatemi e possui 336 metros.



As outras três vias têm prazo de conclusão em setembro e serão responsáveis por ligar avenidas movimentadas a pontos estratégicos de locomoção de veículos e pedestres. Os elevados farão a ligação da BR-324 à Avenida Heitor Dias, da Avenida Heitor Dias ao Cabula e à BR-324 e do Cabula/Rótula do Abacaxi à Avenida Heitor Dias.



As obras, de acordo com a Transalvador, vão desafogar o trânsito em áreas de grande movimentação, como o Iguatemi e Avenida Paralela, que acabam sendo atingidas pelos congestionamentos da região da Rótula.

