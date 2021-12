Atos militares celebram Dia do Marinheiro

O Dia do Marinheiro, comemorado nesta terça-feira, 13, foi celebrado com uma cerimônia militar realizada na sede do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), no Comércio.

A solenidade contou com tradicional desfile militar, hasteamento do Pavilhão do Patrono da Marinha, acompanhado por salva de 19 tiros de canhão, e condecoração de personalidades.

Autoridades civis e militares foram homenageadas com a Medalha Mérito Tamandaré e estudantes vencedores do concurso de redação da Operação Cisne Branco, premiadas.

Comandante do 2º Distrito Naval da Bahia, o almirante Cláudio Portugal de Viveiros falou sobre a importância de reverenciar o almirante de Tamandaré.

“Ele deixou tantos bons exemplos a serem seguidos. Teve um papel importante na questão das guerras de independência e em outras guerras travadas no passado. E, mais do que isso, pelos valores que nos deixou e é importante reverenciarmos”, afirmou o comandante do 2º DN.

“É um momento de condecorarmos personalidades importantes para nós. Autoridades militares e civis que representam um papel importante para nossa instituição, fizemos a entrega das medalhas de Mérito Tamandaré, para prestar essa homenagem a todos que nos ajudam”, acrescentou.

Concurso de redação

Uma das estudantes premiadas durante as celebrações da data comemorativa no 2º Distrito Naval foi Marina Quézia Malta, 17, que acabou de concluir o ensino médio, no Colégio Militar do Exército. A redação dela foi eleita como a melhor do Brasil.

“A Marinha é uma instituição em que podemos confiar. Além disso, tem um trabalho humanitário importantíssimo. Ela tem essa representatividade no cenário internacional, a exemplo das missões de paz no Haiti e no Líbano, que nem todos têm conhecimento, mas fortalece a imagem do nosso país, como soberania nacional perante a esfera internacional”, explicou.

“Era um dos meus sonhos, que realizei nesse terceiro ano, mas não esperava, nunca achei que fosse chegar a esse nível”, declarou ela, que pretende cursar direito na Universidade Federal da Bahia.

A jovem, que já passou três vezes no vestibular, aguarda os próximos resultados acreditando na quarta aprovação. Desta vez, podendo prosseguir no curso. “Espero passar novamente, agora que já posso dar continuidade no curso. Futuramente, eu pretendo fazer uma pós-graduação no exterior”, anunciou.

A segunda selecionada no concurso, Marcelle Marie Pavie de Castro, 15, do Colégio São Bento, foi escolhida na categoria ensino fundamental. “Todas as profissões são importantes, e o marinheiro sobretudo. Eles não atuam apenas no mar, têm representação e importância em toda a cidade, protegendo-nos”, disse.

Programação

Quarta-feira, 14 - Missa do Dia do Marinheiro na Igreja N. Sra. da Conceição da Praia

Quinta, 15, e sexta, 16 - Campanha de Doação de Sangue do Dia do Marinheiro

Sábado, 17 - Rústica Natatória “Troféu Dia do Marinheiro”, na praia de Inema (para atletas e convidados)

Terça, 20 - Apresentação da Banda de Música do Com2ºDN, no Shopping Bela Vista

