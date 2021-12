Atos beneficiam comunidades no estado

A regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado foi o principal ato do governo estadual, nesta quarta-feira, 19, em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra - comemorado nesta quinta, 20.

O estatuto visa, entre outros direitos, estabelecer a reserva de 30% das vagas em concursos públicos e cargos comissionados à população negra.

O governador Jaques Wagner assinou, ainda, dois documentos beneficiando comunidades negras baianas. Um deles concedeu títulos de terra a dez associações quilombolas dos municípios de Seabra, Boninal e Irecê.

Outro inclui dez terreiros (veja lista abaixo) das cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo baiano, no livro de registro especial. Com isto, os espaços religiosos são reconhecidos como patrimônio imaterial e passam a ser protegidos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) - como já o são festas e ofícios tradicionais, como o das baianas de acarajé.

O reconhecimento inédito, entretanto, foi alvo de polêmica. Na última terça-feira, 18, quando anunciado apenas o registro especial, o presidente de uma das câmaras do Conselho Estadual de Cultura, Ordep Serra, rebateu: "Não é possível proteger efetivamente os terreiros sem o tombamento do espaço físico. Os valores culturais precisam da base, do assentamento para serem preservados".

O antropólogo disse não entender por que só uma medida de preservação foi colocada em prática, já que, em setembro, o conselho emitiu parecer solicitando tombamentos material e imaterial.

Segundo a diretora-geral do Ipac, Elisabete Gándara, os documentos para os dois tombamentos são diferentes. "O conselho só emitiu parecer pedindo o tombamento físico quando o decreto do registro especial já estava bem adiantado", explicou.

Conforme Elizabete, após o decreto, foi iniciado o processo de reconhecimento do espaço físico dos templos, que deve ser concluído em seis meses.

A ialaxé do terreiro Raiz de Ayrá (de São Félix), Mariá Kecy, comemorou o ato: "Fomos muito perseguidos, lutamos muito até chegar aqui. Essa notícia é gratificante".

Ela espera conseguir apoio financeiro após o reconhecimento. "É uma manifestação muito dispendiosa. Qualquer apoio é válido", completou.

A assinatura da outorga de títulos de terra também foi festejada pelas comunidades quilombolas beneficiadas.

Para a presidente da Associação Quilombola Unidos do Agreste, o dia de ontem foi histórico. "Nossa comunidade existe há mais de cem anos, mas, até agora, éramos vistos como ilegais em nossa morada. Foram muitas viagens a Salvador e a Brasília. Agora, só temos o que comemorar", disse.

Dificuldades

Durante o ato, na governadoria (no CAB), Wagner lembrou de dificuldades enfrentadas pela comunidade negra. "Até 1978, em um estado onde 80% da população é negra, o povo de santo tinha que pedir autorização para professar sua religião. Chegar hoje onde chegamos mostra que temos que continuar lutando", disse.

O governador também falou sobre violência contra jovens negros, lembrando o caso Davi - adolescente de Vila Verde que sumiu, segundo testemunhas, após abordagem policial: "A polícia tinha que ser uma instituição da comunidade, mas às vezes um membro ou outro comete excessos, fruto do preconceito. O estado tem encarado. Estamos investigando todos os casos", disse.

