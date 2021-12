Ator presta depoimento sobre tiro disparado por policial civil

A convite do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o ator do Bando de Teatro Olodum Leno Sacramento e Garlei Souza, cenotécnico do grupo, prestaram depoimento na sede do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate a Discriminação (Gedhis), coordenado pela promotora Lívia Maria Santana e Sant'Ana Vaz.

"Eu levei um tiro e toda vez que preciso contar essa história eu sinto a mesma dor", declarou Leno. Na tarde do último dia 13, o ator foi vítima de um tiro na perna durante abordagem de policiais civis estavam em uma viatura.

Leno afirma que as motivações para o tiro evidenciam expressões do racismo na instituição. "Que bom que o tiro foi em uma pessoa pública e que não fui óbito e posso falar como pessoas pretas estão sendo tratadas nesta cidade", denuncia o ator do Bando de Teatro Olodum.

O advogado Cleifson Dias relatou que o inquérito está em curso na Corregedoria da Polícia Civil. Com texto próprio, há um ano com a monólogo "En(cruz)ilhadas", Leno coloca em discussão o racismo e as várias mortes simbólicas que envolvem o negro na sociedade.

Nos 6 e 7 do próximo mês de julho, o espetáculo volta em cartaz no Teatro Vila Velha, mas o ator diz não ter motivo para comemorar no aniversário de um ano da peça.

"Curioso que com doze meses em cartaz não vi tanto alarde com relação a peça, mas depois de uma bala, tudo muda. Temos de parar de valorizar a cultura da bala e valorizar a cultura que salva, a arte", destaca Leno.

