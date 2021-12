Ator Lelo Filho faz desabafo após princípio de incêndio no teatro Sesc Casa do Comércio

A noite deste sábado, 18, foi de pânico para os funcionários da Casa do Comércio e os atores da Cia Baiana de Patifaria. Um princípio de incêndio atingiu o teatro Sesc, onde aconteceria o espetáculo A Bofetada.

O fogo começou em uma cortina do teatro, mas foi debelado pela brigada de incêndio local. A peça foi cancelada e o teatro fechado para perícia e levantamento do que foi perdido com o incêndio.

Horas depois, o ator Lelo Filho fez um desabafo em sua página no Facebook, onde narra o ocorrido e o pavor pela espera da equipe do Corpo de Bombeiros, que atrasou 40 minutos para chegar ao local.

