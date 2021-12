Ator baiano é encontrado morto com a mãe em Cosme de Farias

O ator Rafael Santos Souza, de 19 anos, e a mãe dele, Marli Jesus dos Santos, de 40, foram encontrados mortos dentro de casa no bairro de Cosme de Farias, na quinta-feira, 22. De acordo com informações da Central de Polícias (Centel), sinais de facadas foram encontradas em diversas partes dos corpos.

O crime aconteceu na Travessa Baianinha, fim de linha do Alto do Cruzeiro. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Rafael interpretou o personagem Caga-Sêco no filme Trampolim do Forte, que estreou em 2013. João Rodrigo Mattos, diretor do longa, publicou uma nota na internet comentando a morte do jovem:

"Rafael Souza interpretou Caga-Sêco no 'Trampolim do Forte'. Atravessou 400 testes para ser um dos integrantes do elenco do filme. Menino-homem talentoso, do bem, saudável, fraterno e alto astral. Eles nos deixou de modo brutal, pelas mãos violentas de uma cidade em combustão e em franca decadência. Que Deus, o Espírito Santo e todos os Orixás o iluminem por onde quer que esteja, assim como toda a sua família e amigos, que são muitos", escreveu ele.

