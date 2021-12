Ato simbólico contra a violência mobiliza população no Bonfim

Um ato simbólico contra a violência foi realizado, no início da noite desta sexta-feira, 23, em frente à Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, quando dezenas de pessoas portando cruzes cobraram garantias de segurança do poder público e adoção de uma cultura de paz pela população.

Organizado pela comunidade católica, a ato público coroou um dia dedicado a abordar a temática da violência urbana no templo católico, onde todas as missas celebradas desde as 5h30 tiveram momentos dedicados às famílias que sofreram perdas devido à violência urbana.

Segundo o padre Edson Menezes, reitor da Basílica, cada cruz representava uma vítima da violência. Segundo ele os pedidos para a mobilização foram encaminhados diretamente por parentes e amigos das vítimas.

As cruzes ficarão na praça do Bonfim até a Sexta-Feira Santa, dia 30, quando serão retiradas para que serem queimadas no Sábado de Aleluia.

adblock ativo