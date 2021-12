Ato revela impactos do trabalho infantil

Um ato público de combate ao trabalho infantil foi realizado, nesta sexta-feira, 14, na Central de Abastecimento da Estrada do CIA (Ceasa). Criado pela Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic), o ato foi batizado como Ceasa Cidadã.

O objetivo da ação foi conscientizar a população sobre os riscos do trabalho infantil e os impactos disso no futuro de crianças e adolescentes.

Devido ao grande volume de alimentos que circulam diariamente nas mais de mil empresas atuantes na Ceasa, muitos jovens são atraídos para o trabalho informal, geralmente para o carregamento de sacas.

Nesta sexta, os presentes tiveram a acesso a consultas e serviços de saúde, como vacinação, testes rápidos para hepatite, sífilis e HIV e a orientação nutricional. Além de atividades de recreação infantil, houve emissão de carteira de trabalho, certidões e CPF.

A ação contou com o apoio dos Centros de Referência em Assistência Social de outros municípios na identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e risco social. Em abril deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego (MPTE) identificou 73 crianças e jovens com idade entre 3 e 18 anos trabalhando em situação irregular na Ceasa.

De acordo com Jairo Vaz, superintendente da Sudic, após denúncias que foram feitas ao Ministério do Trabalho, foi colocado no planejamento do órgão o trabalho de conscientização das famílias e das crianças encontradas em situação de vulnerabilidade.

Trabalho regular

Em parceria com a Associação dos Permissionários da Ceasa, o ato público de nesta sexta consolidou a contratação dos jovens da região, por meio do Programa Jovem Aprendiz. Dessa forma, o trabalho será formalizado e estará de acordo com as leis trabalhistas vigentes.

Sob controle da Sudic desde janeiro, a Ceasa ocupa 500 mil m² e movimenta mais de R$ 100 milhões por mês em mercadorias. As empresas permissionárias atuam por meio do termo de permissão remunerada. Os boxes e módulos da Ceasa, distribuídos em 14 galpões, armazenam cerca de 50 mil toneladas de alimentos.

adblock ativo