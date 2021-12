Ato pró-Dilma acontece em frente ao Shopping da Bahia

Uma manifestação pró governo Dilma acontece na tarde desta terça-feira, 10, em frente ao Shopping da Bahia. Segundo a Transalvador, os manifestantes estão reunidos na calçada e a ação não obstrui o trânsito.

Manifestantes pró-governo estão reunidos no calçadão do Shop da Bahia e até agora não interfere no tráfego. pic.twitter.com/nXw0kaQeXA