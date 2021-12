Ato pela Democracia é realizado no centro de Salvador

Milhares de pessoas participaram neste sábado, 20, do Ato pela Democracia em Salvador, que também aconteceu em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Florianópolis, Natal e Belo Horizonte, entre outras.

A manifestação na capital baiana saiu do Campo Grande percorreu o trajeto até o Farol da Barra. Na Bahia, ocorreram atos semelhantes em outros municípios, como Ilhéus, durante a manhã.

A marcha em Salvador foi marcada por uma homenagem ao mestre de capoeira Moa do Katendê, morto no último dia 7, durante uma discussão política em um bar do Dique Pequeno.

Manifestação seguiu pela Ladeira da Barra até chegar ao Farol

