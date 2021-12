Ato pede reativação do Plano Inclinado Gonçalves

"Vamos ocupar o Plano Inclinado Gonçalves". Com esta convocação postada nas redes sociais, a população e comerciantes se mobilizam para uma manifestação programada para as 15h desta quarta-feira, 12. Os manifestantes vão reivindicar a reativação do equipamento urbano, fundamental para a mobilidade entre o Comércio e o Centro Histórico da cidade.

O ascensor está interditado há mais de um ano e os organizadores prometem levar cartazes e faixas de protesto contra a situação de abandono em que se encontra. Principal plano inclinado da cidade, foi inaugurado em finais do século XIX.

Argumento oficial - A alegação da Prefeitura de Salvador é de instabilidade da encosta que sustenta o plano inclinado, argumento questionado pelos lojistas, prejudicados com a retração de clientela.

adblock ativo