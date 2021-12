Ato nacional deixa Salvador sem ônibus e bloqueia estradas

Os ônibus não estão circulando nesta sexta-feira, 30, em Salvador, e centrais sindicais bloqueiam o trânsito na BR-324, BR-116 e BA-093 por conta do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação. Os movimentos começaram às 4 horas nas garagens de transporte urbano e intermunicipal e nas rodovias que cortam a Bahia.

A pauta única dos trabalhadores é o fim do fator previdenciário e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas - sem perda salarial. A mobilização pede também que o Projeto de Lei 4330, que regulamenta a terceirização, não seja aprovado no Congresso. "Estamos fazendo um pacto no Brasil por esses pontos, que atendem todos os trabalhadores", explica o diretor da Força Sindical, Vítor Costa, que organiza as manifestações nas estradas.

Além da bandeira única, os rodoviários também reivindicam o fim do descanso fracionado. "Atualmente, o rodoviário descansa entre 15 e 20 minutos a cada viagem que faz até completar uma hora de repouso", explica Hélio Ferreira, presidente do sindicato da categoria.

Motoristas e cobradores devem liberar os ônibus das garagens a partir de 8 horas. Por conta disso, os pontos de ônibus na capital baiana estão lotados, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

Já o protesto nas rodovias não tem previsão para acabar. Essa manifestação afeta o tráfego nas estradas e reflete no fluxo em Águas Claras e nas imediações de Pirajá, ainda em Salvador.

Outras categorias - Operários da construção civil, servidores públicos, técnicos de enfermagem, policiais civis, professores, comerciários, bancários, metalúrgicos, aeroviários, trabalhadores do Polo e da Petrobrás também devem realizar manifestações nos locais de trabalho, como atraso na entrada dos turnos. Pelo menos é o que prometem seus representantes de classe.

Em Feira de Santana, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Alberto Nery, disse que os ônibus não irão circularão durante o dia. Escolas públicas e particulares já anunciaram a suspensão das atividades. Na Universidade Estadual de Feira de Santana está prevista uma panfletagem em frente ao pórtico da instituição.

Além da pauta nacional, as centrais de Feira elaboraram uma pauta local que reivindica passe livre, CPI dos Transportes, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano construído democraticamente além de redução da taxa de iluminação pública.

