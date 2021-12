O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que acontece nesta segunda-feira, 21, foi marcado em Salvador por um ato na Pedra de Xangô, em Cajazeiras, que contou com cerca de 40 representantes de religiões de matriz africana.

Com o objetivo de combater o racismo e a intolerância, os participantes do protesto também cobraram mais políticias públicas com o foco na edução e no respeito às diferenças.

Por volta das 10h, o grupo realizou uma série de atividades em torno da Pedra de Xangô, que recentemente foi alvo da intolerância.

Ato na Pedra de Xangô marca Dia de Combate à Intolerância Religiosa | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo