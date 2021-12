Ato inicia atividades do Dia de Combate à Intolerância Religiosa

Uma celebração marcada por clima de paz e conscientização. Por volta das 16h desta quarta-feira, 17, a equede Jandira Mawusí, do terreiro do Bogum, abriu as atividades no busto de Mãe Runhó, antiga ialorixá do templo, com flores e milho branco.

Com saudações a Oxalá e pedidos de harmonia, representantes de religiões de matriz africana e da Secretária de Promoção a Igualdade Racial (Sepromi) visitaram, também, o Bogum. As ações emblemáticas fazem parte de uma serie de atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa celebrado no dia 21 de janeiro.

No período da manhã, as ações foram realizadas no Parque Metropolitano do Abaeté, onde representantes de religiões de matriz africana depositaram flores no busto da ialorixá Gilda de Ogum. A data que representa o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituída em 2007, tendo o caso da líder religiosa como emblemático na luta contra o racismo e o ódio religioso no país.

Na ocasião, além de ter sua imagem maculada, o terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum, localizado no bairro de Itapuã, foi invadido e depredado por representantes de outra religião. Após o ocorrido, a sacerdotisa teve agravamento de problemas de saúde e faleceu em 21 de janeiro de 2000.

Ações

Segundo Fabya Reis, secretária de Promoção a Igualdade Racial, as atividades promovidas durante a semana serão como atos que simbolizam a luta da ialorixá Gilda de Ogum.

“Além de fazer a visita aos bustos nos bairros de Itapuã e Engenho Velho da Federação, durante a semana vamos também visitar outras casas, como o terreiro Ilê Axé Oxumarê, que também tem um papel relevante para a sociedade levando uma mensagem de paz e de combate a intolerância religiosa”, disse a secretária.

No dia 21 de janeiro, representantes de religiões de matriz africana e de organizações do movimento negro participam de reunião no terreiro Tumba Junsara, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em uma programação que inclui debates e intervenções culturais.

Uma roda de diálogo com o tema “Unindo forças no enfrentamento às novas formas de intolerância”, inclui as atividades da data, que também recebe a participação de representantes de outros seguimentos religiosos.

No evento, o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN) apresentará casos de crimes de ódio religioso. Desde a implantação do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, em 2013, foram registrados um total de 108 casos de violação de direitos no campo religioso.

Ao longo de 2017, o equipamento acompanhou 21 episódios, dados que são socializados com o conjunto de instituições que integram a Rede de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa da Bahia.

Rede

De acordo com a presidente do CDCN, Lindinalva de Paula, um dos objetivos das atividades é trazer visibilidade para as datas do movimento negro.

“Hoje, estamos promovendo um dos atos, mas, é importante lembrar que a Sepromi e o CDCN acompanham as denúncias que ocorrem no estado. Além de colher e supervisionar, promovemos ações durante todo o ano. Pequenos atos como esse trazem uma maior reflexão para a sociedade”, disse a presidente.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

