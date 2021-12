Ato em defesa da Petrobras paralisa atividades por 4 horas

Um ato em defesa da Petrobras paralisou as atividades na sede da empresa, no bairro do Itaigara, na manhã desta sexta-feira, 9. Segundo o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipretro-BA), David Bacelar, a mobilização também defende o plebiscito popular, a democratização da comunicação e a exploração do pré-sal pela Petrobras.

O dirigente ainda afirmou ser contra a CPI da Petrobras, informando que a ação tem por fim atingir a presidente Dilma Rousseff e sua releição. "A gente tem deixado claro nesses atos que tem jogo político por trás dos ataques que a empresa está sofrendo. Hoje, infelizmente, a imprensa tem sido a principal adversária da nossa presidente Dilma na releição", disse.

Bacelar ainda disse que as investigações e as publicações midiáticas em torno do assunto visam destruir a imagem da empresa e favorecer a candidatura do PSDB para presidência da república. "Os recursos arrecadados pelo pré-sal a partir da lei de partilhas, que foi conquistado pelo governo Lula, vão para um fundo social. Esses recursos serão destinados à saúde, educação e mobilidade urbana. A direita assumindo o governo, vai justamente mudar o marco regulatório e a abrir a exploração do pré-sal, que hoje é da Petrobras, para o capital internacional", completou.

O ato durou cerca de quatro horas e reuniu trabalhadores de diversos setores da empresa.

Dilma

Durante jantar com jornalistas no Palácio da Alvorada nesta terça-feira, 7, a presidente Dilma disse não temer a instalação da CPI para investigar suspeitas de irregularidades envolvendo a Petrobras. "Não temo nada de CPI. Não devo nada e, portanto, não tenho temor nenhum. Este é um governo de absoluta transparência", disse.

Apesar de ser favorável às investigações, a presidente afirmou que o objetivo da oposição ao insistir na apuração no Congresso é atingi-la. "Sempre é muito contraditório o tratamento que se dá no Brasil às investigações sobre qualquer coisa. São investigações que só atingem o governo federal (...) O interesse todo nesta história sou eu (...) Eu representava o poder controlador (...)", concluiu.

