Ato é realizado em Cajazeiras por morte de homem em assalto

Familiares e amigos de Carlos Eduardo de Jesus Amorim, 35 anos - morto a tiros após tentativa de assalto, na última terça-feira, 22, no bairro de Cajazeiras XI - realizaram um ato em protesto na manhã deste domingo, 27, na região de Cajazeiras. Com faixas e cartazes pedindo por justiça, vestidos com camisa estampando a foto da vítima, os manifestantes saíram do final de linha de Cajazeiras XI, por volta das 10h20, rumo a 13ª Delegacia Territorial, que fica em Cajazeiras X. Segundo o líder comunitário Bispo Mascarenhas, o ato reúne mais de 100 pessoas.



"Não queremos vingança, pois vingança não é de Deus. Queremos apenas justiça!". Desabafou a irmã de Carlos Eduardo, Andrea Amorim.



Andrea conta que o irmão voltava do trabalho em sua motocicleta, quando foi abordado pelos bandidos. "Eu não creio que ele tenha reagido. Como estava de capacete, talvez não tenha escutado", disse.



Após ser baleado com diversos tiros, Carlos Eduardo ainda foi levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi sepultado na quarta-feira, 23, no cemitério Campo Santos, na Federação. "Meu irmão era uma pessoa maravilhosa. O cemitério ficou cheio. Muitas pessoas foram se despedir dele", disse Andrea.



"Cajazeiras era um paraíso, mas nos últimos tempos está um inferno. Não podemos nem deixar nossas crianças brincar próximo de casa, que pode acontecer uma tragédia", completou a moça.



Até este domingo, não havia informação se algum suspeito pelo crime havia sido preso. O ato que terminou no início da tarde.

