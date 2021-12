Milhares de trabalhadores ligados às centrais sindicais foram ao Farol da Barra, em Salvador, nesta terça-feira, 1º, para participar de um ato político-cultural em celebração ao Dia Internacional do Trabalhador.

A programação, que começou por volta de 13h, contou com a mobilização das centrais sindicais e apresentações de artistas e músicos baianos, como Lazzo Matumbi, Pedro Pondé, Aloísio Menezes, Trio Nordestino, Zé Honório e Rebeca Matta, entre outros.

Além de protestarem contra as reformas trabalhista e da Previdência e reivindicarem melhorias para a classe trabalhadora, como diminuição das taxas de desemprego e mais investimentos sociais, os participantes do ato também cobraram a liberdade do ex-presidente Lula - que está preso em Curitiba - e respostas acerca do assassinato da vereadora Mariele Franco (Psol-RJ).

"Os trabalhadores e as trabalhadoras vêm para a rua para protestar e recuperar direitos que foram subtraídos com a reforma trabalhista ante o povo, com a reforma previdenciária, que não vingou mas já deixou sequelas para a classe trabalhadora, e uma lei de terceirização que precariza a relação de trabalho e coloca no subemprego milhões de trabalhadores", afirma o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Vicente Neto.

Ato do 1º de Maio reúne milhares de trabalhadores no Farol da Barra | Foto: Divulgação/ATarde

