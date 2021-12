Ato defende ensino de qualidade em universidade federal

Obras inacabadas, residências precárias, redução das refeições do restaurante universitário, aulas paradas na Faculdade de Belas Artes, creches sem recursos. Esses são apenas alguns dos problemas apresentados, na manhã desta segunda-feira, 25, no ato em defesa da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Realizado no prédio da reitoria, no Canela, o evento reuniu acadêmicos, servidores, alunos, entidades representantes de classes, autoridades e políticos, três dias depois de o governo federal anunciar um corte de cerca de R$ 70 bilhões no orçamento deste ano.

A Ufba, que possui uma dívida ativa de R$ 28 milhões, também sentirá o gosto amargo no contingenciamento de R$ 9,4 bilhões do Ministério da Educação (MEC). O reitor João Carlos Salles afirmou não saber ainda como quitar os compromissos, já que a instituição de ensino depende das verbas do MEC.

"O montante é referente a todas as despesas feitas. Por isso, é importante ter um orçamento que possa fazer frente a tal valor", disse Salles e prosseguiu: "Agora, a universidade não tem alternativa que não seja os recursos do MEC, porque é, basicamente, financiada pelo governo federal".

Salles garantiu que, apesar dos cortes internos, o funcionamento da universidade não será afetado. "Nesse cenário, a assistência ao estudante é prioridade. Assim como o ensino, a pesquisa, a extensão e o pagamento dos funcionários das empresas terceirizadas", afirmou.

Auditório lotado

Durante o ato, o auditório lotado ouviu relatos sobre a fundação da universidade, denúncias sobre a situação atual da instituição e, também, foi convocado a participar da greve geral de 24 horas convocada para a próxima sexta-feira pelas centrais sindicais contra as medidas de austeridade.

Ex-reitor da Ufba, o ex-governador Roberto Santos classificou o momento como "uma das maiores crises da história da universidade", mas acredita que a instituição vai superá-la. "Tenho certeza de que a reitoria vai encontrar um meio de atravessar esta turbulência".

Na ocasião, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) recordou que a Ufba não sucumbiu nos tempos da ditadura, nem nos primeiros governos democráticos e que, por isso, sinaliza uma predisposição a resistir.

"A Ufba já esteve para ser fechada muitas vezes. Temos que dizer não ao corte, ao contingenciamento. Temos que lutar contra essa contenção do governo, mas de olhos bem abertos para identificar quem são nossos inimigos", disse.

adblock ativo