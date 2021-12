Ato de solidariedade visa abastecer estoque de sangue

Em celebração ao Dia Mundial de Doação de Sangue, comemorado no próximo dia 14, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) disponibiliza, em parceria com a Academia de Jiu Jitsu Gracie, uma unidade para doação de sangue. A ação ocorrerá na sede do centro de treinamento do grupo de artes marciais, localizado na avenida Beira Mar, no Bonfim.

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), funcionará, das 8h às 17h, com a expectativa de coletar 80 bolsas.

O doador interessado deve estar saudável, alimentado, não ter ingerido alimentos gordurosos ou bebidas alcoólicas , ter entre 16 a 69 anos e estar pesando acima de 50 quilos.

"Estou querendo doar sangue há um ano, mas a minha rotina não permitia. Estava passando pelo local e aproveitei", disse a vendedora, Rosineide Santos, 32.

Ela aproveitou a ida à praia, na manhã desta quinta-feira, 9, para exercer a solidariedade. A vendedora possui o tipo sanguíneo A+, mas a maior carência no estoque no Hemoba é o fator RH Negativo.

Quem também colocou em prática o ato de cidadania, foi a estudante do curso de técnica de análise clínica Camila de Jesus, 26. "Estou doando pela terceira vez. A última doação foi para um amigo", disse.

"Dentro das artes marciais trabalhamos com a filosofia comunitária. Estamos mobilizando alunos, amigos e familiares em prol de uma boa causa", frisa o professor de artes marciais Nilton Ferreira, 50, um dos idealizadores do evento.

Mobilização

Os torcedores do São Paulo Futebol Clube estão se mobilizando por meio da suas 10 embaixadas espalhadas pelo o país para estimular a doação.

Em Salvador, cerca de 40 torcedores estarão, no sábado, 11, na sede do Hemoba, na Av. Vasco da Gama, no evento "Sabadão Solidário" promovido pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

"Costumamos nos reunir para assistir aos jogos do clube. Dessa vez a nossa reunião tem o propósito de doar sangue", disse Thiago Cheng, presidente da Embaixada São Paulina em Salvador.

Na ocasião, outros grupos também estarão presentes para doar sangue, fazer cadastro de medula óssea e incentivar novos doadores.

adblock ativo