Ato combate violência sexual contra crianças

O Quebrando o Silêncio - projeto educativo e de prevenção contra a violência doméstica, realizado anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia - promove, no sábado, uma mobilização para combater o abuso sexual infantil.

Serão realizados atos em vários pontos de Salvador e Região Metropolitana. Os destaques são para a região do Iguatemi e Largo do Papagaio, na Cidade Baixa. A iniciativa surgiu após representantes do projeto observarem dados divulgados pelo governo brasileiro, em maio deste ano.

De acordo com as informações, a Bahia ocupa o segundo lugar nos registros de denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O estado apresentou 447 registros-queixa, ficando atrás somente de São Paulo, que possui 796.

Coordenadora local do Quebrando o Silêncio, Queilane Sprotte explica que a ideia é levar toda a comunidade religiosa (entre crianças, jovens e adultos) para locais de grande concentração de público.

Na programação das ações está prevista distribuição de materiais impressos, com o intuito de chamar a atenção para a problemática do abuso sexual. O coordenador-geral do Centro de Defesa Criança e Adolescente da Bahia (Cedeca), Valdemar Oliveira, explica que a atividade é fruto de parceria entre as duas instituições.

"Nós cedemos panfletos e cartilhas para que eles possam conscientizar a população acerca do assunto. Distribuir o material, orientar quem o recebe e esclarecer a população sobre os abusos sexual é fundamental", pontuou Oliveira.

Ministério Público

O balanço dos últimos dados de violência sexual contra crianças e adolescentes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) revelam que, até o dia 22 de abril deste ano, foram registradas 441 denúncias junto ao órgão.

Desse total, Salvador possui o maior número de casos: 144. Feira de Santana aparece em segundo lugar, com 17. Cidades como Itabuna (13), Camaçari (10), Ilhéus (10), Vitória da Conquista (9), Simões Filho (8), Teixeira de Freitas (7) e Lauro de Freitas (6) também aparecem na estatística.

No ano de 2015, o número de queixas na capital foi menor que o contabilizado até abril de 2016. Os dados apontaram 387 denúncias. Em 2014, foram notificados 618 casos. Na última década, 2014 foi o ano com menos casos de abuso sexual infantil contabilizados: 1.198. O ano com maior registro de casos foi 2012, com 4.460 denúncias.

