Uma repreensão após o desvio de algumas garrafas de cervejas e o ciúme por causa de algumas mulheres teriam sido o motivo para a morte do jogador de basquete Ednei Moreira Bahia, 30, na madrugada do último domingo, 5, em frente ao Largo de Santana, no Rio Vermelho.

Um amigo da vítima disse que eles resolveram ir ao bar para comemorar a vitória que tiveram durante a manhã: "Lá, quando estávamos bebendo, percebemos que as cervejas estavam sumindo do balde. E o colega viu quem estava pegando e foi reclamar. O cara não gostou e saiu do bar. Na saída, ele apareceu armado e falou para Ednei: 'toma o seu' e disparou".

Outro amigo afirmou que, além da bebida, um agrado para três garotas que estavam sozinhas, teria motivado os tiros: "Nós pagamos um balde para três meninas que estavam na mesa. E esse cara estava sozinho com um colega no canto. Quando todos nós saíamos do bar ele apareceu armado e disparou".

Policial

Um amigo do jogador de basquete revelou que o autor dos tiros seria um policial: "Temos informações de que quem matou o Ed foi um policial militar". O colega de quadra Daniel Abraão veio do Rio de Janeiro ao saber da morte e desabafou: "Conhecia ele há 15 anos. Era um cara do bem, feliz. Ele jogou muito tempo por um time do projeto social no Rio e hoje era professor. Ensinava basquete para crianças carentes. Tinha até um pagode lá em Madureira".

Ele deixa mulher e um filho. O corpo será enterrado no Rio.

Raul Aguilar Atleta de basquete festejava vitória em partida quando foi morto no Rio Vermelho

