Ativistas fazem "avaliação" das últimas manifestações

Cerca de 200 ativistas se reuniram no Passeio Público (Campo Grande), na tarde deste domingo, 23, para "avaliar" as manifestações ocorridas no dia anterior (sábado), e que, mais uma vez, resultaram em confrontos com a polícia.

Durante cerca de uma hora e meia que a reportagem acompanhou as discussões, a mesma impressão notada em outros encontros: falta de liderança, organização e objetivos claros. Iniciada às 14h, às 17h30 ainda tinha participante inscrito para falar.

A cada explanação, mãos agitadas ao alto em sinal de apoio ao discurso. O mais recorrente deles, o de que há "pessoal de esquerda e direita infiltrada no movimento".

Indefinição

Até o fechamento da reportagem, a data de um próximo ato público ainda não havia sido definida. Não obstante, táticas para uma "melhor resposta" no embate com a PM foram difundidas: "uso de máscara, capacete, óculos de natação, leite de magnésia e portar kit primeiros-socorros".



