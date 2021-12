Ativistas antirracismo desfilam na 1ª Marcha das Crespa

Mulheres e homens negros se reúnem neste sábado, 7, às 14h, no Campo Grande, para a 1ª Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador. O movimento visa combater o racismo, com a exaltação da estética que reverbera como ato político de reconhecimento identitário e fortalecimento da cultura negra.

A comissão organizadora da marcha é composta por Naira Gomes, Ivy Guedes, Lorena Lacerda, Vanessa Ribeiro, Milla Carol, Nadja Santos, Hilmara Bitencourt, Samira Soares, Andréa Souza, João Vieira, Chermie Ferreira e Jack Nascimento.

O grupo atua em áreas do conhecimento como história, artes visuais, administração, antropologia e museologia e milita pelo antirracismo.

O movimento se espelhou na 1ª Marcha do Orgulho Crespo, que aconteceu em julho deste ano em São Paulo, e é visto pela organização como um momento apropriado para a valorização da estética negra, diante dos ataques racistas sofridos por celebridades e anônimos nas redes sociais.

"A nossa marcha é um movimento estético-político cujo intuito é acabar com o racismo. Entendemos que, a partir do momento que todas as pessoas puderem ser e estar como quiserem, a gente avança socialmente", afirmou Milla Carol.

Estética

As organizadoras do evento ressaltam, ainda, a importância do protagonismo feminino nas ações antirracismo. "É preciso destacar que este movimento é de feministas negras, porque a estética ainda está muito associada à mulher. E nós sabemos o quanto o corpo da mulher é controlado pelos padrões sociais. Claro que os homens também fazem parte desse universo, mas a pressão é menor", explica Andréa Souza.

Apoiam a iniciativa a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi), a Secretaria Municipal da Reparação (Semur), Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM Bahia), entre outros órgãos e organizações. Para a titular da SPM Bahia, Olívia Santana, a marcha chega em um momento oportuno.

"Gostei muito da iniciativa. Como negra, sei que o cabelo é um dos elementos mais agredidos, por ser mais facilmente mutável, para chegar ao padrão de beleza branco, tão imposto pela sociedade", frisa a secretária.

adblock ativo